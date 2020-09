Grêmio desmente acordo com Cavani: «É caríssimo»

O Grêmio, através do seu vice-presidente para o futebol, desmentiu qualquer acordo com Edinson Cavani, noticiado esta sexta-feira à noite pela imprensa argentina.





"Não procede, é um jogador caríssimo e que ainda tem mercado na Europa. Não houve (nem contacto)", disse Paulo Luz ao 'Globoesporte', contrariando as informações avançadas pelo jornalista Sebastián Srur, da Rádio Continental, que chegou a garantir que o avançado estaria em Porto Alegre na segunda-feira para assinar.Assim sendo, as dúvidas em torno do futuro de Cavani estão para durar. Depois de ter estado perto do Benfica - os encarnados ofereciam 36 milhões de euros por três épocas de ligação, ao passo que o jogador pretendia 48 M€ -, a hipótese Grêmio também parece esfumar-se. Isto no mesmo dia em que em Itália surgem notícias de que a Juventus voltou a contactar o internacional uruguaio...