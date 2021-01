Grémio e Santos condenam casos: Jogador em festa sem máscara e 'invasão' de influenciador

Uma falha no protocolo sanitário contra a Covid-19 no centro de treinos Rei Pelé, esta sexta-feira, permitiu ao influenciador brasileiro Ney Silva, conhecido como "Voz da Várzea", entrar nas instalações e tirar fotos ao lado de jogadores como Marinho e Kaio Jorge, sem que qualquer dos intervenientes usasse máscara. O Santos já emitiu um comunicado sobre o caso.





"O Santos FC esclarece que, devido à pandemia de Covid-19, existe um protocolo sanitário com a proibição da entrada e/ou circulação no Centro de Treinamento Rei Pelé de pessoas que não fazem parte do quotidiano de treinos. O local está isolado, sendo permitida apenas a entrada de funcionários e atletas. Houve, porém, uma falha e três pessoas foram autorizadas indevidamente por um funcionário a visitar a área. O Clube já apurou o ocorrido e adotará medidas internas, com a certeza de que este tipo de fato não se repetirá", refere o clube.Também o Grémio se viu obrigado esta sexta-feira a emitir uma nota sobre uma polémica, depois de terem sido divulgadas imagens de Jean Pyerre numa festa, também sem máscara."O Grémio informa que tomou conhecimento dos vídeos relacionados ao atleta Jean Pyerre, gravados no início da noite de ontem e informa que: o atleta estava em seu momento de folga em um aniversário privado, após conclusão das atividades profissionais; o Clube já conversou com o atleta sobre o tema e considera o assunto superado. O Clube lamenta o facto em razão do contexto atual, aglomeração e a não utilização da máscara, mesmo que Jean Pyerre seja IgG positivo", refere o comunicado.Já o médio do Grémio não comenta o caso.