Grémio ganha ao campeão mas acaba despromovido no Brasil

O Grémio derrotou o Atlético-MG, por 4-3, na última jornada do Brasileirão, mas não conseguiu evitar a despromoção e vai por isso jogar na Serie B em 2022.A equipa de Porto Alegre precisava de ganhar e esperar por uma combinação de resultados para se manter na elite. A equipa fez a sua parte, o Fortaleza ganhou ao Bahia, por 2-1, mas o Juventude bateu o Corinthians (1-0), o que acabou por setenciar o destino do clube gaúcho.O Grémio termina em 17.º, com 43 pontos, empatado com o Bahia, em 18.º. Vão ambos jogar a Série B com o Sport e a Chapecoense, que já tinham sido despromovidos.