Grémio lança campanha 'Zero Assédio'

O Brasil já está a sambar com o Carnaval e o Grémio quer deixar uma mensagem clara para estes dias de intensa festa. No duelo deste sábado frente ao São Luiz, no Campeonato Gaúcho, o clube vai fazer uma ação contra a violência sobre mulheres.

Sob o mote 'Grémio pelo Zero Assédio', a campanha, criada pela empresa 'End to End', consiste na utilização de uma camisola com o número zero. Será envergada pelo médio Vilasanti e marca o arranque de um projeto com um ano de duração e que contará com diversas iniciativas.

"Queremos consciencializar todos contra o assédio. Não somente a nossa claque mas toda a população. Apesar da festa linda que é o carnaval, sabemos que muitos casos de abuso acontecem durante o evento, por isso é a data perfeita para falarmos sobre isso", revelou Henrique Guterres, responsável pelo marketing do clube.