Grupo City Football Club oficializa a compra de 90% da SAF do Bahia de Renato Paiva

O Grupo City Football oficializou esta quinta-feira a compra de 90% da Sociedade Anónima do Futebol (SAF) do EC Bahia, equipa brasileira atualmente orientada pelo português Renato Paiva, que passará assim a ser o 13.º emblema deste aglomerado.

A cerimónia decorreu esta quarta-feira e contou com a presença de Ferran Soriano, CEO do Grupo City Football Club. "É um momento muito importante para o Bahia, mas é também um momento muito importante para nós. Celebramos hoje o primeiro dia de um relacionamento, de uma viagem, uma viagem que tem objetivo de levar o Bahia até o máximo do seu potencial. É muita responsabilidade. Todas as nossas equipas, com o Bahia são 13, têm uma história, todos têm o seu valor, mas o Bahia é excepcional. É excepcional pelo tamanho, pelo tamanho da massa associativa. O Bahia vai ser o segundo clube maior do grupo", disse, em declarações citadas pela imprensa brasileira.

O acordo é previsto para o prazo de 90 anos, sendo que poderá ser renovado por mais tempo, e deverá encher os cofres do clube com mil milhões de reais (cerca de 181 milhões de euros), que serão distribuídos para contratação de jogadores, pagamento de dívidas, renovação de infraestruturas e ainda para investimento nas camadas jovens.



Estes são os clubes que agora pertencem ao Grupo City Football Club: Manchester City, New York City, Melbourne City, Yokohama F. Marinos, Montevideo City Torque, Girona FC, Sichuan Jiuniu, Mumbai City FC, Lommel SK, Esperance Sportive Troyes Aube Champagne, Palermo, EC Bahia e Club Bolivar.