Guarda-redes brasileiro de 21 anos encontrado morto em casa

O futebol brasileiro chora esta segunda-feira a morte de Jian Kayo, jovem guarda-redes de apenas 21 anos que foi encontrado sem vida, na noite de sábado, em casa. A informação foi avançada e confirmada pelo Ituano, atual último classificado do Paulistão, clube que o ex-futebolista representava desde 2021.

"Com muita tristeza e consternação, o Ituano F.C. comunica o falecimento do atleta Jian Kayo Gomes Soares. O corpo foi encontrado sem vida, na sua residência, na noite do sábado dia 18. O guarda-redes Jian Kayo, nascido no Paraná, tinha 21 anos. Chegou para os sub 20 do Ituano em 2021 e foi titular no Campeonato Paulista daquele ano, titular na Copa São Paulo de 2022 e também no Paulistão do mesmo ano. Promissor e de qualidade, foi promovido ao plantel profissional para a época de 2023. Lamentamos profundamente esta grande perda, direcionando as nossas orações a ele, à sua família e amigos. O Ituano F.C. está a prestar todo o apoio e atenção necessários à família, neste momento de profunda dor. Assim que possível, após aval das autoridades e da família, divulgaremos informações adicionais", pode ler-se na nota divulgada pelo clube.