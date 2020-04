Guarda-redes Bruno contrata empresário com passado duvidoso no MMA

Bruno, ex-guarda-redes do Flamengo que em 2010 foi condenado a 22 anos de prisão pela morte da ex-namorada, volta a ser notícia e mais uma vez com polémica à mistura.





O guardião tenta voltar ao futebol e segundo a imprensa brasileira terá contratado um empresário... também ele com um passado duvidoso no MMA, modalidade que praticou antes de se tornar CEO da empresa J Winner Sports.Jaime Marcelo, assim se chama o empresário, terá sido contratado para colocar o ex-futebolista novamente no ativo, no entanto, o seu passado não é um bom 'cartão de visita'.Segundo a imprensa brasileira, Jaime Marcelo marcou o ano de 2012 do MMA brasileiro de uma forma bastante negativa. Na altura, Jaime era atleta e terá forjado o seu currículo: afirmou ter 134 vitórias em 135 combates. Números que impressionavam que que rapidamente foram desmascarados.Jaime alegou que os números contabilizavam todos os combates que ele teria feito em diversas modalidades, como muay thai e kickboxing, mas a chuva de críticas dos promotores, treinadores e adversários afastaram-no da modalidade.O empresário, agora contratado por Bruno, terá afirmado também que era treinador de figuras públicas, como a atriz Cameron Diaz... mas esta seria apenas outra das suas mentiras desmascaradas.