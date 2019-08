Guarda-redes que matou a ex-namorada tem proposta para voltar a jogar

O guarda-redes Bruno Fernandes, antigo capitão do Flamengo que foi condenado a mais de 20 anos de prisão pelo homicídio da ex-namorada, Eliza Samúdio, em 2010, tem uma proposta do Poços de Caldas FC, um clube da 3.ª divisão do campeonato mineiro. O jogador, agora com 34 anos, necessitará de uma autorização da justiça, pois cumpre um regime domiciliário semiaberto há cerca de um mês.O presidente do Poços de Caldas FC, Paulo César da Silva, confirmou tudo ao Globoesporte. "Sim, é verdade, o Bruno é a nova contratação do Poços de Caldas Futebol Clube. Ele vai assinar o contrato no dia da apresentação, que deve ocorrer dentro de uns seis dias. Estamos a construir o grupo e a fazer outras contratações."O dirigente adianta que o jogador "provavelmente começa a treinar já na próxima semana". "Ele só precisa de algumas autorizações, coisas que precisam de ser combinadas, mas já é reforço do clube."Quando inquirido se o jogador terá autorização do tribunal para se mudar para outra região, o presidente do Poços remete a resposta para o "departamento jurídico do clube" e para a advogada do jogador.Bruno foi preso em setembro de 2010 e condenado em março de 2013 a 20 anos e 9 meses de prisão pelo homicídio de Eliza Samudio e pelo sequestro e cárcere do filho, Bruninho.Em fevereiro de 2017 foi libertado, chegou a jogar futebol, mas a libertação acabou por ser revogada. Voltou à prisão até este ano, quando lhe foi concedido um regime semiaberto.