Gustavo Henrique: o reforço do Flamengo que vendia comida na rua a David Luiz

Gustavo Henrique foi oficializado na sexta-feira como reforço do Flamengo. O defesa central que trocou o Santos pela formação orientada por Jorge Jesus, tendo sido também associados a FC Porto e Sporting, nasceu em São Paulo mas cedo se mudou com a família para Salvador da Bahia.





Antes dos primeiros passos no futebol, Gustavo Henrique ajudava a mãe com uma banca de comida de rua, ao lado do Barradão, estádio do Esporte Clube Vitória, onde começou a jogar aos 13 anos. E um dos clientes era David Luiz: "Ele ia lá sempre comer lanche com a gente. Ele me deve uma camisa até hoje. Brinco com ele porque ele prometeu, e a minha mãe está à espera ansiosa por isso (risos). Ele era um dos que mais comiam lá", recordou o defesa, que começou como médio, mas por causa da altura (tem 1,95 metros) mudou de posição."Quando cheguei ao Vitória, eu era médio, mas fui crescendo demais e acabei virando volante, até virar defesa-central. Agora só falta ser guarda-redes. Pelo menos pela altura eu não ia levar golo de chapéu, mas tecnicamente eu sou muito ruim (risos)", admitiu em entrevista ao ESPN em 2015.