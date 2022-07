Gustavo Scarpa, médio que atua no Palmeiras de Abel Ferreira, vai assinar contrato por três temporadas e meia com o Nottingham Forest no mercado de inverno, avança a 'ESPN Brasil'.O brasileiro, que também pode pisar zonas mais ofensivas, termina contrato com o verdão em dezembro, e terá rejeitado uma proposta de renovação da formação brasileira, pelo que irá rumar a custo zero à Premier League.Ainda segundo a mesma fonte, o Palmeiras acabou "por respeitar o desejo de Scarpa" - que abdicou de um salário mais alto - de rumar ao futebol europeu.Gustavo Scarpa, recorde-se, chegou ao Palmeiras em 2018, proveniente do Fluminense, e já conquistou um Brasileirão, duas Libertadores, uma Taça do Brasil e uma Supertaça sul-americana. Esta temporada, já contribuiu com oito golos e as mesmas assistências em 34 jogos.