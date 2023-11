Hat trick de Luis Suárez dá vitória ao Grémio e aumenta crise do Botafogo

A crise do Botafogo conhece novos capítulos a cada partida e não há maneira de ter fim. Sem ganhar há quatro jogos e com o sonho do título cada vez mais 'enterrado', o Fogão recebeu o Grémio esta noite, a contar para a 33.ª jornada do Brasileirão, na expectativa de recuperar algum fôlego na liderança, mas acabou por encaixar outra derrota, desta feita por 4-3. Em abono da verdade, o clube liderado por John Textor parece completamente averso às vantagens confortáveis, visto que deixou escapar a vitória num jogo em que esteve a vencer por 3-1. No fundo, o filme do desaire frente ao Palmeiras voltou a repetir-se.O Fogão saiu na frente por Diego Costa (6'), mas viu Everton Galdino deixar tudo empatado pouco depois (9'). Quando Júnior Santos (29') e Marlon Freitas (46') marcaram e recolocaram o Botafogo na frente, muitos terão pensado que o clube iria finalmente conseguir soltar-se das amarras dos maus resultados... mas esse pensamento só durou até Luis Suárez entrar em ação. Com um hat trick demolidor na segunda parte (50', 54' e 69'), o avançado uruguaio deitou o adversário ao tapete e deu três pontos importantíssimos ao Grémio, que totaliza cinco triunfos seguidos e segue na frente com os mesmos 59 pontos de Palmeiras e Botafogo. Contudo, o Fogão tem um jogo a menos e mantém-se na 1.ª posição, ainda que o calendário não inspire grande confiança. É que o próximo jgo é em casa do RB Bragantino de Pedro Caixinha, que está em 4.º com menos um ponto.