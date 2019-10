Hipóteses de Jorge Jesus ser campeão no Brasil sobem para 97 por cento

O Flamengo venceu domingo o dérbi frente ao Fluminense por 2-0, em jogo da 27.ª jornada do campeonato brasileiro, dando mais um passo rumo ao título. A 11 jornadas do final, a equipa de Jorge Jesus, que somou a quinta vitória consecutiva e a 13.ª nos últimos 14 jogos na prova, comanda com 64 pontos, mais 10 do que o Palmeiras, segundo, que não passou de uma igualdade a um golo no reduto do Athletico Paranaense. Perante os resultados da 27.ª jornada, o matemáticoTristão Garcia fez as contas às hipóteses do título e conclui que muito dificilmente fugirá ao 'Fla'.De acordo com Tristão Garcia tem 97 por cento de hipóteses de se sagrar campeão. Palmeiras e tem 2% e o Santos 1%.No dérbi 'Fla-Flu', os 'rubro negros' dominaram em todos os aspetos do jogo e beneficiaram de uma entrada forte no jogo, adiantando-se no marcador logo aos quatro minutos, por intermédio de Bruno Henrique.A equipa de Jorge Jesus nunca abrandou o ritmo e chegou ao segundo golo já na etapa complementar, através de Gerson, aos 66 minutos, num lance em que um defesa do Fluminense ainda tentou cortar a bola com a cabeça.Jorge Jesus queixou-se do penálti não assinalado a favor do Flamengo no triunfo por 2-0 frente ao Fluminense."Tiraram-nos um golo! Mas dou os parabéns ao árbitro. O VAR chamou-o, ele achou que não era penálti e não assinalou. Assim é que tem de ser. Sufocámos o Flu nos primeiros 30 minutos. Não foi um ‘ai-Jesus’! Depois do 2-0 segurámos o resultado já a pensar na Libertadores. Se vencer [o Brasileirão] será mais um título. Dizem que tenho três, mas na verdade tenho 14. Se ganhar este, será o 15º troféu", disse o técnico do Flamengo.