Homem golpeado na cabeça pela mulher por querer dar o nome 'Gabriel De Arrascaeta' ao filho

A imprensa brasileira noticia esta quinta-feira que um homem de 21 anos, da localidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, foi agredido pela companheira, de 20, depois de sugerir dar o nome de 'Gabriel De Arrascaeta' ao filho de ambos, que ainda não nasceu.Adepto do Flamengo, a ideia do homem seria homenagear Gabigol e Giorgian De Arrascaeta, mas a mãe da criança não aceitou a ideia de ânimo leve a agrediu-o com um copo na cabeça.A Polícia Militar foi chamada ao local e o homem contou aos agentes que foi atingido depois de sugerir aquele nome para o filho.Foi transportado ao hospital, mas não quis apresentar queixa.