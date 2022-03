Homem morre baleado em confrontos entre adeptos em Belo Horizonte

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Um homem morreu baleado este domingo em Belo Horizonte durante confrontos entre adeptos do Cruzeiro e do Atlético Mineiro, à margem de um embate entre os dois rivais históricos do futebol brasileiro.

A vítima é um homem de 25 anos, que foi baleado no abdómen, tendo sucumbido já depois de ser transportado para o hospital, enquanto outro indivíduo, que não estava envolvido nos confrontos, foi baleado num ombro, mas está "estável", segundo a polícia.

Os confrontos envolveram cerca de meia centena de adeptos e começaram ao fim da manhã, na zona da Bela Vista da cidade de Belo Horizonte, com cerca de 2,5 milhões de habitantes.

Além de ter causado um morto, a rixa levou ainda a danos materiais consideráveis na zona, entre janelas partidas, carros vandalizados e outros prejuízos.

O Atlético Mineiro, campeão brasileiro em título, e o Cruzeiro, um histórico atualmente na segunda divisão, defrontam-se hoje para o Estadual de Minas Gerais.

Há menos de um mês, um adepto também morreu após ser baleado em São Paulo, de novo em confrontos de adeptos, quando o Palmeiras, treinado por Abel Ferreira, jogava do outro lado do mundo a final do Mundial de clubes, perdido por 2-1 para o Chelsea.