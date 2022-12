Hospital atualiza estado clínico de Pelé

O hospital Albert Einstein, em São Paulo, divulgou esta segunda-feira um comunicado sobre a situação clínica de Pelé, que ali se encontra internado há duas semanas.O antigo craque brasileiro, de 82 anos, apresenta melhoras da infeção respiratória, ao mesmo tempo que faz uma reavaliação da quimioterapia que tem vindo a realizar para tratar um cancro nos intestinos, mas não há data prevista para a alta."Edson Arantes do Nascimento foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein no último dia 29 para uma reavaliação do tratamento quimioterápico do tumor do colón, identificado em setembro de 2021. Ainda sem previsão de alta, o paciente continua a apresentar melhoras do estado clínico, em especial da infeção respiratória. Segue em quarto comum, consciente e com sinais vitais estáveis", pode ler-se na nota divulgada pelo hospital.