Hospital atualiza estado de saúde de Pelé: «Segue em tratamento e continua estável»

O hospital Albert Einstein, em São Paulo, atualizou durante esta tarde o estado de saúde de Pelé, afirmando que o ex-craque brasileiro "segue em tratamento e continua estável" depois de este sábado ter sido internado após uma infeção respiratória."Edson Arantes do Nascimento foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein na última terça-feira (29) para uma reavaliação da quimioterapia do tumor de colón, identificado em setembro de 2021. Ele segue em tratamento e o estado de saúde continua estável. Tem tido boa resposta também aos cuidados na infeção respiratória, não registou nenhum agravamento no quadro [de saúde] nas últimas 24h", pode ler-se no comunicado feito pelo hospital, divulgado pela imprensa brasileira.