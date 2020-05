Hulk admite voltar ao Brasil: «Todos sabem que tenho um carinho especial pelo Palmeiras»

Hulk Paraíba está ao serviço dos chineses do Shanghai SIPG há quase quatro temporadas - termina este ano o seu vínculo ao clube -, mas não esquece o "especial carinho" que tem pelo Palmeiras.





Em entrevista à 'ESPN Brasil', o ex-avançado do FC Porto afirmou ter recebido - durante o período que esteve no Brasil devido à suspensão do campeonato chinês, face à pandemia de Covid-19 -, algumas propostas de clubes para voltar ao Brasileirão."Todos sabem que eu tenho um carinho enorme pelo Palmeiras. Sempre brinco que, em casa, sou o único palmeirense entre todos os corintianos, os meus pais e as minhas irmãs. Tenho um grande carinho pelo Palmeiras", confessou o internacional canarinho."Ouvi muitas sondagens de equipas brasileiras. Não só do Palmeiras, mas também de muitos outros. Mas nem conversei [com nenhum dos clubes]. Na verdade, falei que não posso conversar agora. Respeito o Shanghai SIPG, equipa com a qual ainda tenho contrato. Mas, no futuro, com certeza, vamos sentar para ver o que vai acontecer", concluiu.