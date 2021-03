Hulk chega a perder 5 quilos por jogo: fisiologista explica situação e revela cuidados a ter

É normal um desportista perder alguns quilos quando está a competir, mas há quem consiga literalmente 'rebentar' a escala nesse particular. É o caso do brasileiro Hulk, que segundo o fisiologista do Atlético Mineiro é capaz de perder cinco quilos a cada jogo ou atividade mais intensa, por conta do desgaste a que é submetido. Ainda assim, Roberto Chiari explica que a situação não é negativa. Bem pelo contrário. Mas obriga, de qualquer das formas, a atenção redobrada.





"Ele transpira muito, isso não quer dizer que seja mau. Na verdade o atleta que transpira muito usa do mecanismo mais eficiente de dissipar o calor do corpo, que é através da sudorese. Esse suor, quando evapora, faz com que o atleta possa perder o calor do corpo de uma forma mais eficiente. Então, perder muitos quilos desidratando através da sudorese não é o problema. Isso requer apenas que tenhámos uma atenção redobrada com a hidratação", explicou Chiari, à TV Galo.E nesse aspeto da hidratação, o fisiologista explica que o clube sabe desde já que Hulk tem de ser o primeiro a hidratar-se. "O nosso massagista, que está ao lado do campo, já sabe que a cada paragem no treino o primeiro jogador que tem de receber água ou isotónico é o Hulk, porque vai desidratar muito. Nós percebemos que ele tem perdido muito peso a cada treino, mas graças a Deus que não tem chegado a esses quilos. Talvez pela eficiência dos nossos massagistas que estão sempre ali oferecendo a hidratação. Mas para termos a certeza disso, temos que incentivar a hidratação depois do treino. E no dia seguinte ele volta com o mesmo peso que tinha antes do treino. É uma questão de conseguir levar tudo numa boa e ele acaba por não ter prejuízo nenhum", concluiu.