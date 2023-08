Hulk e a crise no Atlético Mineiro: «Não podemos pensar de forma negativa»

Hulk, figura maior do Atlético Mineiro, lançou o encontro do fim de semana frente ao Santos e foi bem direto quando confrontado com uma questão sobre a eventual descida do clube à Série B.

Apesar do emblema estar na 11ª posição, com 27 pontos, há quem defenda a ideia de que o Atlético pode sofrer no que falta jogar e ficar com a 'corda no pescoço'. Hulk, igual a si próprio, foi direto ao asusnto.

"Claro que não podemos pensar de forma tão negativa, mas existe um risco como em qualquer outra situação de vida. Acabei de vir de casa para o treino, vim a conduzir tranquilo, mas estou a correr riscos. Alguém pode bater no meu carro ou mesmo eu perder o controlo", referiu.

"Temos um plantel repleto de qualidade, com atletas que estão habituados a viver da pressão. Temos de ter alguma leveza. É o que está a faltar e eu estou inccluído nisso. Temos que pegar essa responsabilidade, mas não a absorver tanto. Desfrutar e relaxar", rematou.