Hulk e Gabigol 'pegados' nas redes sociais: «Se fosse eu ia direto para a delegacia»

Interpretação de texto não tá tendo https://t.co/qBBm1muK6c — Gabi (@gabigol) April 25, 2022

Hulk e Gabigol têm vindo a protagonizar uma acesa troca de palavras nas redes sociais, que está a ser atentamente acompanhada por muitos brasileiros.Na origem de tudo esteve um lance a envolver o antigo jogador do FC Porto, num jogo do Atlético-MG contra o Coritiba (2-2). Hulk cometeu uma falta sobre Willian Farias, muitos falam em agressão mas o avançado acabou por ser punido 'apenas' com um amarelo.Gabigol, avançado do Flamengo, recorreu às redes sociais para comentar o sucedido: "(Eu levaria) cartão vermelho, 25 jogos de suspensão... E (iria) direto para a delegacia por agressão. Ahahaha", escreveu o antigo jogador do Benfica.Hulk não gostou do comentário e nas stories do Instagram respondeu: "Quando se pára a imagem o ângulo pode parecer mais do que é realmente. Falta clara e, na minha opinião, do árbitro e do VAR, foi lance para amarelo", escreveu.Mas não ficou por aqui: "O meu foco é aparecer na comunicação social a dar o meu melhor dentro do campo e a ajudar a minha equipa. E não a aproveitar a boleia de alguém que tem muito mais moral do que eu ao nível mundial para aparecer."Entretanto, Gabigol aproveitou uma publicação de um seguidor - "o Gabigol falou sobre a comunicação social e sobre a arbitragem e não sobre o Hulk" - para atirar: "Não está a interpretar o texto", explicou, com um emoji de risos, dando a entender que Hulk não compreendeu o que ele escreveu.