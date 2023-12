Hulk eternizado no Mineirão

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Hulk, ex-jogador do Porto, foi surpreendido pela sua presença na calçada da fama, ao ser o futebolista com mais golos marcados no estádio Governador Magalhães Pinto.

O avançado de 37 anos fez a bola balançar nas redes por 50 vezes e o Atlético Mineiro homenageou-o, com os pés eternizados no passeio da fama. Além disso, instalaram uma baliza com os ângulos de todos os golos que marcou.

Inicialmente o jogador pensava que ia ao estádio realizar apenas um anúncio publicitário. Mas, ao chegar lá, estava a sua família à espera, incluindo o pai, que segurava a homenagem. "Este momento é de gratidão a Deus, gratidão eterna de ver que tudo valeu a pena, todos aqueles esforços de ter de levantar cedo, de ajudar os meus pais na feira, para depois me deixarem jogar futebol. Tudo aquilo valeu a pena para poder estar hoje num momento tão especial como este, entrar na calçada da fama no Mineirão, um estádio que representa tanto para o futebol brasileiro", disse Hulk.

O futebolista é o 25º jogador a constar na calçada da fama do Mineirão, que já tem nomes como Pelé, Reinaldo, Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho.