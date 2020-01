Hulk não tem dúvidas: «Jesualdo pode fazer muito sucesso no Brasil»

Hulk, ex-avançado do FC Porto entre 2008 e 2012, recordou a passagem pelo emblema português, onde foi orientado por Jesualdo Ferreira, entre 2008 e 2010, e elogiou as características do mais recente treinador do Santos.





Em declarações à 'Globoesporte.com' o internacional brasileiro, que atualmente atua pelos chineses do Shanghai SIPG, de Vítor Pereira, afirmou que o novo técnico do 'Peixe' "foi muito importante" na sua carreira e não tem dúvidas de que Jesualdo Ferreira "pode fazer muito sucesso no Brasil"."Jesualdo foi muito importante na minha carreira, principalmente na minha chegada à Europa no FC Porto, em 2008, quando ele era o treinador. Além de treinador, é um bom professor. Ensina muito bem, ensinou-me muito taticamente. Cheguei de um futebol diferente, vim da Ásia, e fui para a Europa, que tem um futebol mais dinâmico e com muito esquema tático. Aprendi muito e cresci com ele", frisou o extremo canarinho.Para o ex-avançado do FC Porto, Jesualdo lidera o balneário como ninguém, "sabe motivar os jogadores", reunindo todas as condições para fazer "um ótimo trabalho" ao comando do Santos."Jesualdo é um líder no balneário. Sabe motivar os jogadores. A preleção é muito boa por saber ler bem os adversários. É alguém com quem gostei muito de trabalhar. Acho que pode fazer muito sucesso no Brasil por ter muita experiência. Disputou muitas competições e não vejo o porquê de ele não fazer sucesso. Ao vir para o Brasil e pegar uma grande equipa com um bom plantel, tem tudo para fazer um ótimo trabalho", vincou.Recorde-se que, sob o comando de Jesualdo Ferreira no FC Porto, Hulk conquistou uma Taça de Portugal e um campeonato nacional.