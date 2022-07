Hulk perdeu 6 quilos em jogo e 4 horas no antidoping: «Estava difícil urinar...»

Não bastasse ter visto o seu Atlético Mineiro perder diante do Flamengo (por 2-0) e dizer adeus à Copa do Brasil, Hulk viveu ainda uma verdadeira odisseia nos pós-encontro. Tudo por causa do controlo antidoping, que demorou bem mais do que o esperado, já que o avançado ex-FC Porto simplesmente não conseguia... urinar.



"Desde que cheguei ao Atlético, esse foi o jogo em que mais me desidratei. Eu perdi seis quilos hoje. Foi uma canseira [o controlo antidoping]. Estava cansado. Comecei [o jogo] com 97 kg, terminei com 91kg. E ainda caí no antidoping. Fiquei quatro horas ali, bebi 30 litros de água. Mas estava difícil urinar. Deu certo. Agora é voltar para casa", disse o avançado do Galo, que apenas deixou o Maracanã às... 3h50 da madrugada.



Com esse atraso, Hulk perdeu o voo da delegação alvinegra (que partiu do Rio às 2h35) e teve de voltar a Belo Horizonte num jato privado.







