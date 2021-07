Imagens de Abel Ferreira dão cor às paredes no interior do Estádio do Palmeiras

As imagens da conquista da Libertadores, em 2020, dão cor às paredes no interior do Estádio Allianz Parque, do Palmeiras. A formação paulista deu conta este sábado da mudança no interior do recinto desportivo do 'Verdão', onde é possível ver o treinador português Abel Ferreira a festejar a conquista do título levantado na sua época de estreia no Brasil.