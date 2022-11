Imprensa brasileira avança que Flamengo contactou Jorge Jesus

O 'Globo Esporte' avança este sábado que o Flamengo contactou Jorge Jesus no sentido de avaliar um possível regresso do treinador ao Mengão, mas Marcos Braz ficou a saber que terá de esperar até junho, pois o treinador tem contrato com os turcos do Fenerbahçe.O clube centrou então atenções em Vítor Pereira, conformenoticiou oportunamente, o que está a causar alguma celeuma no Brasil, uma vez que o treinador não renovou com o Corinthians alegando que queria estar mais perto da família.O mesmo jornal avança que a negociação está a ser intermediada pelo empresário Giuliano Bertolucci, com a participação direta do próprio Vítor Pereira.