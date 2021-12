Imprensa brasileira diz que Flamengo não vai pagar rescisão de Jesus mas que quer negociar

O 'Globo Esporte' explica esta quinta-feira que o Flamengo não vai pagar a cláusula de rescisão de Jorge Jesus. O clube carioca, interessado no regresso do treinador português, não planeia pagar os cerca de 6 milhões de euros que constam no contrato do técnico com o Benfica, mas estará disposto a negociar.A publicação dá o exemplo de Abel Ferreira, que também tinha uma elevada cláusula de rescisão no PAOK, mas que o Palmeiras acabou por negociar com o clube grego, pagando apenas 10 por cento dos 6 milhões de euros que constavam no vínculo.O 'Globo Esporte' acrescenta que o clube brasileiro terá recebido indicação por parte de Jorge Jesus para negociar com Rui Costa e que assim fará, ciente que dificilmente conseguirá os valores que o Palmeiras logrou aquando da negociação com os gregos por Abel Ferreira.