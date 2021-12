Imprensa brasileira relata que Internacional de Porto Alegre sente-se "usado" por Paulo Sousa

O Internacional de Porto Alegre também estava na corrida pela contratação de Paulo Sousa e a imprensa brasileira diz que o clube gaúcho sente-se "usado" pelo ainda selecionador da Polónia, que acabou por chegar a acordo com o Flamengo.Segundo o site ESPN Brasil, o clube sabia que o Flamengo também estava na peugada do técnico e chegou a fazer uma proposta formal ao português. O Internacional tinha outros treinadores na mira mas na última sexta-feira terá sido contactado pelos empresários de Paulo Sousa dizendo que o Flamengo tinha desistido, pois o foco de Marcos Braz e Bruno Spindel tinha-se voltado novamente para Jorge Jesus.Acrescenta a mesma publicação que os dirigentes do Inter abortaram então as negociações que estavam a levar a cabo com o uruguaio Alexander Medina para se focarem novamente em Paulo Sousa. O presidente do clube e responsáveis do departamento jurídico iam viajar ontem para Portugal, no sentido de fechar o contrato, mas foram surpreendidos pela notícia de que o técnico teria chegado a acordo com o Flamengo.Os dirigentes do Internacional, adianta ainda a ESPN Brasil, "sentem-se usados" e voltaram as atenções novamente para Alexander Medina.