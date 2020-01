Imprensa brasileira revela que Gabigol vai ficar no Flamengo

Gabriel Barbosa vai mesmo ficar no Flamengo, de Jorge Jesus, segundo o jornal 'O Globo'. A direção rubro-negra terá finalmente chegado a acordo com os representantes do avançado, que terá um contrato com duração até 2024, com direito a um aumento significativo no salário.





Falta agora assinar o vínculo, sendo que o campeão brasileiro precisa apenas de fechar o negócio com o Inter, clube no qual o ex-avançado do Benfica ainda está ligado contratualmente. O Flamengo deverá pagar 20 milhões de euros para garantir a permanência do melhor marcador da última edição do Brasileirão e da Libertadores.Depois de Gabigol, a próxima prioridade passa por renovar com Bruno Henrique, outro jogador que esteve em destaque na equipa de Jorge Jesus na última temporada.