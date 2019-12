Inácio apresenta-se no Avaí: «Seriedade e busca pelo resultado»

Augusto Inácio é o novo treinador do Avaí. Apesar da conferência de imprensa de apresentação apenas acontecer esta quinta-feira, o treinador já lançou as primeiras palavras no seio do novo clube, reproduzidas no site oficial do Avaí.

"Estou feliz por dirigir o Avaí, uma equipa que passo a conhecer bem a partir de agora. Vim pelo projeto, pois os objetivos estão bem definidos. Falaram muito bem do Avaí, uma equipa que está pronta para avançar. Vocês vão conhecer meu estilo de trabalho, muita seriedade e busca pelo resultado", revelou.

O grande objetivo da formação é regressar ao convívio com os grandes no Brasileirão e terá sido isso mesmo que o presidente Battistotti pediu ao novo timoneiro da equipa, que depois de reunir com o dirigente, assistiu a um vídeo apresentado pelo coordenador de futebol Diogo Fernandes e o diretor para o futebol Marquinhos Santos, onde ficou a conhecer alguns detalhes dos principais atletas do grupo.