Inácio desvaloriza desentendimento com Jesus e garante: «Torci pelo Flamengo»

Augusto Inácio assegurou esta quinta-feira, durante a sua apresentação enquanto treinador do Avaí , que tudo ficou resolvido com Jorge Jesus e que a única coisa que deseja ao seu compatriota é sucesso no Flamengo. Um clube carioca pelo qual, confessa, torceu nas recentes decisões, precisamente por causa da presença de JJ."Sou uma pessoa que pode ter algum atrito e isso acontece. Mas desde que as coisas se resolvam... Isso é passado. Digo com toda a sinceridade: torci muito pelo Flamengo para ser campeão e sabem porquê? Por estar o Jorge Jesus no comando. Em Portugal ninguém acompanhava o Flamengo e ele fez o povo olhar para a equipa por conta do sucesso. Não sei se nos iremos encontrar, mas o que desejo é sucesso", começou por apontar o técnico luso.A situação de atrito entre ambos mereceu insistência por parte dos jornalistas e Inácio foi claro na resposta. "Não vale a pena dizer o que aconteceu, pois já ficou para trás. Almoçámos, conversámos por cinco horas e as coisas ficaram acertadas. Somos pessoas de bom coração e isso facilitou", frisou.Voltando a Jesus e ao seu sucesso, Inácio deixou os parabéns ao seu compatriota "pelos feitos que tem conseguido". "Não é fácil chegar a meio da temporada e conquistar o Brasileirão, a Libertadores e estar perto do título mundial. É um ótimo trabalho de sua equipa, mas não é sozinho", finalizou.