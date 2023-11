Insólito: como o concerto de uma popular banda mexicana saiu muito caro ao Botafogo

Acontece de tudo ao Botafogo... Não bastasse a fase super negativa, com quatro derrotas seguidas e cinco jogos sem ganhar, que levou mesmo à perda total da vantagem no comando do campeonato, os cariocas viram-se envolvidos na quinta-feira numa situação particularmente insólita, que esteve naturalmente ligada à derrota com reviravolta (mais uma) diante do Grémio, por 4-3 . E a 'culpa' é de uma banda mexicana chamada RBD.Confuso? Passamos a explicar.Por conta dos concertos do popular grupo no Nilton Santos (a habitual casa do Botafogo, que tem relvado sintético), o clube viu-se obrigado a encontrar uma nova casa para a partida, o Estádio São Januário, reduto do Vasco da Gama (com relvado natural). E o que isso permitiu? Que Luis Suárez fosse utilizado nessa partida, já que tivesse sido em sintético o uruguaio não jogaria (por causa dos problemas de joelho que vem enfrentando). E como mostra a ficha de jogo... o resto é história. Suárez viveu uma daquelas noites, com três golos em 19 minutos e acabou por ser determinante para uma reviravolta que não só deixa o Botafogo em maus lençóis como também coloca o Grémio em definitivo na corrida.Após o jogo, o técnico Renato Portaluppi falou do tema e acabou por agradecer esta espécie de dádiva dada ao seu Grémio, com direito a uma bicada ao próprio Botafogo. "Ele [Suárez] não gosta e não pode de jogar em relvado sintético. Mas aí é decisão do clube [Botafogo], que estava com vantagem grande, a achar que ninguém ia encostar [na tabela], resolve dar um espectáculo, mas nós começámos a aproximar-nos. Problema do Botafogo. Eu prefiro ficar fora, mas no Nilton Santos ele [Suárez] provavelmente não jogaria", disse.