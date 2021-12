Internacional de Porto Alegre faz proposta por Paulo Sousa, avançam brasileiros

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Paulo Sousa, treinador português que atualmente treina a seleção polaca de futebol, continua a somar pretendentes no futebol brasileiro. Depois de ter sido apontado ao comando técnico do Flamengo, o técnico de natural de Viseu é agora colocado na rota do Internacional de Porto Alegre.

De acordo com o 'Globoesporte.com', o clube brasileiro já encetou conversações com o português, tendo-lhe apresentado numa primeira conversa uma proposta de contrato para as duas próximas temporadas, explicando ainda os objetivos ao que o clube se propõe e a questão financeira alicerçada ao vínculo.

Recorde-se que o Internacional de Porto Alegre está sem treinador desde a última semana, altura em que comunicou a saída de Diego Aguirre do comando técnico da equipa.