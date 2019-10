Internacional de Porto Alegre vai apostar em técnico estrangeiro

O Internacional de Porto Alegre está em busca de substituto para Odair Hellmann e uma comitiva do emblema canarinho dirigiu-se até Buenos Aires para resolver esta ingerência. Na lista de candidatos estão Eduardo Coudet [na foto], do Racing, Ariel Holan, do Independiente, e Jorge Almirón, que atualmente orienta o Al Shabab da Arábia Saudita, mas tem ‘base’ na Argentina.

Na imprensa brasileira dá-se nota desta vontade do clube brasileiro em recrutar um treinador argentino, destacando-se que Jorge Jesus (Flamengo) e Jorge Sampaoli (Santos) são técnicos ‘de fora’ que estão a conseguir abrir portas a outros pela qualidade mostrada ao leme dos respetivos clubes.