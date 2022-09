Internacional derrota Cuiabá, de António Oliveira, e é vice-líder provisório no Brasil

O Internacional venceu este sábado na receção ao Cuiabá, treinado pelo português António Oliveira, por 1-0, na 26.ª jornada do campeonato brasileiro, e subiu provisoriamente ao segundo lugar, a cinco pontos do líder Palmeiras, de Abel Ferreira.

O golo que decidiu a partida foi marcado pelo avançado Alexandre Alemão, de cabeça, a dar a melhor sequência a um cruzamento para a área do Cuiabá, acabando por colocar justiça no resultado de uma partida dominada pela equipa gaúcha.

Com este triunfo, o Internacional subiu, provisoriamente, ao segundo lugar do Brasileirão, com 46 pontos, a cinco do Palmeiras, mas com mais dois do que o Flamengo, com 44, e mais três do que o Corinthians, treinado por outro português, Vítor Pereira, com 43, enquanto o Cuiabá segue na primeira posição acima da zona de despromoção, em 16.º, com 26 pontos.

No entanto, o Flamengo pode recuperar a vice-liderança caso vença o Goiás, fora, no domingo, enquanto o Palmeiras recebe o ultimo classificado, o Juventude, e o Corinthians visita o estádio do Morumbi, para defrontar o São Paulo.