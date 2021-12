Internacional em Portugal para fechar contratação de Paulo Sousa

Nome que chegou a estar na 'short list' do Flamengo, Paulo Sousa deverá rumar mesmo ao Brasil, mas para comandar o Internacional. De acordo com o Globoesporte, os dirigentes do colorado já enviaram uma carta de intenções e depois da quadra natalícia viajarão mesmo até Portugal para fechar o acordo. Segundo a informação adiantada, em cima da mesa estará uma proposta de duas temporadas.A confirmar-se esta mudança, na qual sucederá a Diego Aguirre no comando dos gaúchos, Paulo Sousa abandonará o cargo de selecionador da Polónia, equipa pela qual tinha um duelo importante em março, diante da Rússia, na luta por um lugar na fase final do Mundial'2022.