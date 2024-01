Internacional quer resgatar Lucas Alário

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Internacional deve garantir em breve a contratação de Lucas Alário, que se encontra ao serviço dos germânicos do Eintracht Frankfurt.

O avançado argentino de 31 anos deverá rubricar um acordo válido por 2 anos com o Colorado.

Recorde-se que a direção do emblema brasileiro também está a negociar com o Eintracht Frankfurt o passe do colombiano Rafael Borré, que está atualmente emprestado ao Werder Bremen.