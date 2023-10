«Isto é roubar! Isto é roubar»: Abel Ferreira arrisca suspensão de 6 jogos

Abel Ferreira foi denunciado no Superior Tribunal de Justiça Desportiva e arrisca uma suspensão que pode ir até seis jogos no Brasileirão por "conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva". Em causa está uma insinuação feita no jogo com o Grémio (derrota por 1-0), a propósito da atuação do árbitro Bruno Arleu de Araújo.No relatório, o juiz escreveu, de acordo com 'Globoesporte', o seguinte: "Após o término do jogo, quando me dirigia para o balneário, fui informado pelo VAR, o senhor Igor Benevenuto, que após verificar as imagens da cabina do árbitro de vídeo, identificou que o treinador do Palmeiras ao dirigir-se para a zona mista do estádio, fez com a sua mão direita, gestos com os dedos, e proferiu as seguintes palavras através da leitura labial: 'Isto é roubar! Isto é roubar! Isto é roubar".A decisão será conhecida a 10 de outubro.