Italianos colocam FC Porto e Sporting na corrida por avançado do Flamengo

Pedro, avançado emprestado pela Fiorentina ao Flamengo, surge este sábado associado a um possível interesse de FC Porto e Sporting.





Figura fundamental na frente de ataque do Mengão (com 10 golos apontados até ao momento no Brasileirão), os responsáveis do clube carioca tentam assegurar a contratação em definitivo do camisola '21', mas o acordo com a Fiorentina não se figura fácil de concretizar, uma vez que a formação italiana exige 16 milhões de euros (14M€ fixos + 2M€ de bónus) para abrir mão do avançado brasileiro.Contudo, a imprensa italiana coloca também FC Porto e Sporting na corrida pelo avançado do Flamengo, com o jornal 'La Nazione' a afirmar que os dois clubes portugueses já terão entrado em contacto com os representantes do internacional sub-23 pelo Brasil.