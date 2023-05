Ivo Vieira deixa comando técnico do Cuiabá

O Cuiabá Esporte Clube comunica que Ivo Vieira não é mais o treinador da equipe. Junto dele, também deixam o clube os auxiliares Pedro Andrade e Honorato José.



Saiba mais em https://t.co/EJZqQBSLdL pic.twitter.com/I5emLUYsKQ — Cuiabá Esporte Clube (@CuiabaEC) May 11, 2023

O Cuiabá anunciou, na madrugada desta quinta-feira, que Ivo Vieira já não é treinador da equipa principal.A saída do técnico português acontece horas depois do Cuiabá sofrer a terceira derrota da temporada no Brasileirão - em cinco jogos -, tendo, desta feita, sido goleado em casa pelo Atlético Mineiro, por 4-0.Ivo Vieira chegou ao Cuiabá em dezembro do ano passado e realizou 24 jogos ao serviço da equipa brasileira. Juntamente com o treinador, também os seus assistentes Pedro Andrade e Honorato José abandonam as respetivas funções.