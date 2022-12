Ivo Vieira será apresentado a 2 de janeiro no Cuiabá

Ivo Vieira só será apresentado como treinador do Cuiabá a 2 de janeiro, dia em que a nova equipa técnica iniciará o trabalho. No dia 3 o plantel começa a preparação para o Estadual do Mato Grosso 2023. A estreia oficial de Ivo Vieira ao leme do Cuiabá terá lugar a 21 ou 22 de janeiro.