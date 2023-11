Já estão a estragar a festa: Adeptos de Fluminense e Boca à pancada na praia

A final da Taça Libertadores disputa-se no sábado mas os adeptos das duas formações já começaram as hostilidades. De acordo com a imprensa brasileira, um grupo de seguidores do Fluminense fez uma emboscada aos adeptos do Boca que estavam na praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. As imagens falam por si...

URGENTE: Torcedores do Fluminense armaram uma emboscada e foram na direção dos torcedores do Boca Juniors que estavam na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio.



Diversos relatos de brigas, pancadaria e correria no local. pic.twitter.com/IU3K7cXJMt — DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) November 2, 2023