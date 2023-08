James Rodriguez entusiasmado na chegada ao São Paulo: «Cheguei a um futebol muito competitivo»

Reforço mais sonante do São Paulo até ao momento, o colombiano James Rodriguez foi esta terça-feira apresentado no novo clube e respondeu às perguntas dos jornalistas em… português. O médio colombiano, de 32 anos, que assina até 2025, disse estar em boa forma física, apesar de precisar de ter mais ritmo."Estou bem fisicamente, muito bem. Mas preciso de treinar, de ritmo de treino e de jogo. Preciso de alguns dias para poder chegar bem quando eu puder jogar", assumiu o ex-FC Porto, que chega ao clube brasileiro vindo dos gregos do Olympiacos, clube com o qual rescindiu na fase final da época passada.James Rodriguez confessou também que Rafinha, que joga no São Paulo e também passou pelo Olympiacos, ajudou-o a tomar a decisão (fácil) de rumar ao Brasil. "O clube é muito grande, todos sabem, gosto de ganhar títulos. É perfeito. Estou feliz, falei com o Rafinha quatro dias seguidos. Foi um fator importante", disse o jogador na conferência de imprensa.O internacional colombiano elogiou também a qualidade da nova equipa: "Vi dois jogos, a equipa é muito boa, tem muita técnica. Toda a gente sabe que o futebol brasileiro tem muita técnica, é bom para mim. Estou feliz por isso, cheguei a um futebol muito competitivo, gosto de competir. É bom para mim", rematou.Recorde-se que James Rodriguez representou o FC Porto entre 2010 e 2012. Ao serviço dos dragões fez 108 jogos e marcou 32 golos.