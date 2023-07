James Rodríguez oficializado no São Paulo: «Coisas incríveis acontecem aqui»

James Rodríguez foi este sábado oficializado como novo jogador do São Paulo. Através de um vídeo publicado nas redes sociais, o internacional colombiano, que já representou o FC Porto, não esqueceu as passagens pelos vários continentes, salientando o grande Campeonato do Mundo que realizou e que o colocou à escala global quando representou o seu país no Mundial do Brasil, em 2014."Coisas incríveis acontecem aqui. O futebol já me levou para muitos lugares, mas há um que deixou uma marca diferente no meu coração. Foi no Brasil, em 2014, que eu fui definitivamente apresentado ao mundo. Durante o Mundial, com a minha seleção, vivi algumas das melhores sensações que um jogador pode viver. Foi como um sonho, foi como magia. Passei por diferentes continentes e joguei ao lado de craques históricos e em grandes equipas do planeta, incluindo o clube mais vencedor do futebol europeu [Real Madrid]. Mas não poderia deixar de experimentar a sensação de vestir a camisola mais pesada e gloriosa deste lugar mágico, a camisola do clube brasileiro com mais conquistas internacionais. Coisas incríveis acontecem aqui no Brasil. Coisas incríveis acontecem aqui no São Paulo. Eu estou pronto para vivê-las. Sou o James Rodríguez e sou tricolor. Olá, adeptos! Obrigado por ajudarem o clube. Graças a vocês, hoje sou tricolor. Vamos, São Paulo", disse o futebolista, de 32 anos, no vídeo publicado nas redes sociais do São Paulo.O esquerdino prepara-se assim para experimentar o 10.º clube da carreira em... 10 países diferentes: Envigado (Colômbia), Banfield (Argentina), FC Porto (Portugal), Monaco (França), Real Madrid (Espanha), Bayern Munique (Alemanha), Everton (Inglaterra), Al-Rayyan (Qatar), Olympiacos (Grécia) e agora São Paulo (Brasil).De acordo com as informações avançadas pelo jornalista brasileiro Venê Casagrande, a transferência de James Rodríguez terá um custo de 4 milhões de euros para os cofres do São Paulo. O criativo, de 32 anos, assinou por dois anos (até 2025) e tem uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros.