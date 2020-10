Jardel 'atira' Lewandowski para canto: «O que ele faz, eu fiz durante 6 ou 7 anos seguidos»

Super Mário só há um, quem o diz é o próprio Mário Jardel. À margem do Lisboa Belém Open, o antigo avançado de FC Porto e Sporting recordou os números que marcaram a sua grande carreira, afirmando que nenhum outro avançado tem semelhanças ao seu estilo de jogo... nem mesmo Robert Lewandowski.





"Alguém muito semelhante não. Entrei para a história, sou único. Falo isso com humildade. O Lewandowski é um jogador que faz 45 a 60 golos por ano, o que ele faz eu fiz durante seis ou sete anos seguidos. Então, se eu agora fosse jogador valia uns 150 ou 200 milhões. Espero captar um Jardel da vida e vendê-lo", começou por referir o antigo ponta-de-lança brasileiro.

"Isto com a pandemia é complicado. Não sei dizer, só em janeiro ou fevereiro é que consigo dizer com mais certeza e clareza quem pode ser campeão."

Atualidade do Sporting. Capacidade para ser campeão?

"Não sou uma pessoa iluminada. Espero que o Sporting possa voltar ter credibilidade e lutar por títulos e de bons momentos como teve comigo, com Cristiano Ronaldo, João Pinto, Nicolae, Paulo Bento, Rui Jorge, César Prates, Sá Pinto - que acertou [contrato] ontem com o Vasco da Gama. Temos vários jogadores que entraram para a história [do Sporting] porque já faz muito tempo em que o Sporting não é campeão. [Título] Já há quase 20 anos que não acontece, o clube tem capacidade para poder lutar todos os anos pelo título.

Visita a Alvalade e Portugal como 'nova casa'

"Vou visitar Alcochete hoje na companhia do Nélson, pelas 11 horas, e vou matar saudades. Quem sabe se eu um dia não posso trabalhar no FC Porto ou no Sporting, até porque venho morar para Portugal a partir de janeiro.

Nova fase da sua vida

"Estou a aproveitar este momento, quero errar o menos possível, estar vivo e saudável mental e espiritualmente para estar bem e ajudar as pessoas", concluiu.