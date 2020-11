Jardel recorda foto com Maradona e admite: «Passei pelos mesmos problemas»

Mário Jardel tinha apenas 20 anos quando defrontou Maradona. O antigo avançado do FC Porto e do Sporting integrava a equipa do Vasco da Gama, que em Rosário, na Argentina, realizou um particular com o Newell's Old Boys. O jogo, realizado em 1994, terminou sem golos, mas o brasileiro não deixou passar a oportunidade para imortalizar o momento...





Ao intervalo Jardel pediu para tirar uma foto em pleno relvado ao lado do astro argentino, uma imagem que ainda hoje, aos 47 anos, guarda religiosamente. "Aquela foto para mim é como se fosse a data do meu nascimento, é inesquecível. É muito especial, até porque eu estava com meu amigo Ricardo Rocha, com quem falo até hoje. Tenho muito carinho pelo pessoal do Vasco. Na altura não imaginava que a minha carreira ia ser tão meteórica, estive 10 anos no topo do futebol mundial e passei pelos mesmos problemas do Maradona. Estou aqui para estender a minha mão, dar os parabéns e prestar minha solidariedade à sua família", disse Jardel ao 'Globo Esporte'.O antigo avançado tem a fotografia guardada na sua casa, em Fortaleza, na sala de troféus. "Toda a gente que entra na minha sala de troféus, no meu acervo, diz: 'Jogaste contra o Maradona?' Poucos tiveram esse privilégio. Considero-me um privilegiado por ter estado ao lado de uma pessoa que foi um fenómeno. Não importa o que ele fez fora de campo, o que importa é a história que ele fez dentro do campo, os golos que marcou e o carinho que todos os argentinos têm por ele. É como se estivéssemos a perder o nosso grande ídolo Pelé, que, graças a Deus, está vivo."