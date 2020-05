«Jesualdo Ferreira é muito paizão, dá moral a todos e é um vencedor»

Marinho, avançado do Santos, só tem elogios para Jesualdo Ferreira.





"Ele é muito paizão, dá moral para todo o mundo. Todos aceitaram a forma dele de trabalhar. Claro que ainda leva pouco tempo no clube, mas esperamos que possa ajudar-nos. É um vencedor, que só tem boas referências. O Hulk falou-me dele. A maioria dos jogadores na Europa, que já trabalharam com ele, fala bem. Ele não está no Santos à toa. É um vencedor", afirmou o jogador de 29 anos, em entrevista ao canal "Desimpedidos".Marinho explicava a maneira de ser de Jesualdo Ferreira para contrastar com a de Mano Menezes, no Cruzeiro, "o pior" com quem já trabalhou."É alguém com quem não tive vontade nenhuma de trabalhar e foi o pior treinador que já tive, não porque eu não jogava, mas pelo fato de não respeitar o atleta como merece. Eu não era nenhum medalhão, mas quem me levou para lá foi o Luxemburgo, treinador de Real Madrid, de seleção... Que posso dizer? Talvez o pior treinador que eu já tive foi esse", disse o atacante.A convivência de Marinho e Mano Menezes durou poucos meses, o avançado deixou o Cruzeiro com apenas 12 jogos e um golo.