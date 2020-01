Jesualdo Ferreira vai assumir comando técnico do Santos

Jorge Jesus abriu definitivamente o caminho aos técnicos portugueses nos campeonatos brasileiros. Depois de Augusto Inácio ter sido apresentado no Avaí, Jesualdo Ferreira está praticamente confirmado como novo treinador do Santos, com contrato válido até dezembro de 2021. O experiente técnico vai ocupar o lugar do demissionário Jorge Sampaoli e faz assim crescer o contingente português no futebol canarinho.





A reunião, realizada este sábado no Hotel Tivoli, em Lisboa, com dois responsáveis do Santos, terminou com o "sim" do treinador português sobre questões financeiras, faltando acertar pequenos detalhes, tal como a constituição da equipa técnica, para poder ser oficializado. O filho do treinador, Eddie Ferrer, confirmou a operação nas redes sociais, via Instagram, parabenizando o técnico pelo novo passo da carreira.