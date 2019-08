Jesus e a reviravolta na Libertadores: «Uma coisa é mudar o pneu do carro em andamento...»

Jorge Jesus aplaudiu o trabalho do Flamengo que esta madrugada garantiu a passagem para os quartos de final da Taça Libertadores ao eliminar os equatorianos do Emelec nos penáltis (4-2), no Maracanã."É impossível uma equipa jogar como a do Flamengo jogou durante 45 minutos, onde a equipa do Emelec não fez um remate à nossa baliza, não teve um canto, posse de bola não chegou a 30%. Como é que queres que uma equipa, seja no Brasil, na China, na Europa, tenha o mesmo comportamento que a equipa do Flamengo teve em 105 metros constantemente a pressionar a equipa adversária, chega a uma segunda parte e os jogadores têm a mesma capacidade física que no primeiro tempo? Sabe onde isso acontece? Na Playstation. Portanto, quero agradecer aos jogadores do Flamengo pela forma tática e disciplinada com que jogaram. Merecemos o que fizemos", disse o treinador.E prosseguiu, abordando a lotaria dos penáltis e recordando a eliminação do Flamengo na Copa do Brasil, da qual foi eliminado na marca dos 11 metros."Uma coisa é mudarmos o pneu do carro em andamento e foi isso que eu fiz quando aqui cheguei. Quando foi a primeira decisão em penáltis, não sabia quem marcava. Agora preparámos bem a equipa. As penalidades não são sorte, é trabalho. Ainda hoje de manhã tivemos a trabalhar os penáltis".