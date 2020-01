Jesus antecipa o regresso

Jorge Jesus decidiu antecipar de 24 para o dia 18 deste mês o regresso ao Rio de Janeiro. O treinador do Flamengo tomou esta decisão devido à Supertaça do Brasil, que opõe o Mengão ao Athletico Paranaense e se realiza no dia 16 de fevereiro, no estádio Mané Garrincha. O português quer preparar a prova ao pormenor.