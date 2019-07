Jesus aperta cerco a Gerson

Jorge Jesus está empenhado em reforçar o ataque do Flamengo e tomou ele próprio as rédeas das negociações por Gerson. A formação carioca está em negociações com a Roma de Paulo Fonseca, mas o técnico português não perdeu tempo e ligou ao avançado, de 22 anos, transmitindo-lhe todos os planos que tem para a próxima época. Jorge Jesus gostou do ‘feedback’ do dianteiro canarinho, que está a forçar o regresso ao Brasil para estar perto da família e para jogar com mais regularidade.

No entanto, os russos do Dínamo Moscovo também estão na corrida por Gerson e já apresentaram uma proposta de 10 milhões, valor incomportável para o Flamengo. Este detalhe pode dificultar o negócio, mas a vontade do jogador será determinante.